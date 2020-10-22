萬聖節商機成各飯店兵家必爭之地，台北國賓飯店明園西餐廳推出「不吃飯就搗蛋」萬聖節活動，在萬聖節當天小朋友變裝即可「免費用餐」，更精心獻上「德古拉伯爵血漿羊排」、「眼球義大利麵」等萬聖節限定餐點，挑戰你的耐嚇程度。「嚇人無罪、搗蛋有理」的萬聖節將至，你準備好要怎麼狂歡了嗎？

台北國賓飯店明園西餐廳匯集近百種現做美饌，今年更在10月31日萬聖節當天舉辦「不吃飯就搗蛋！」變裝派對，凡12歲以下兒童變裝前來明園西餐廳，可享免費用餐優惠(需支付原餐價10％服務費)；來不及張羅變裝服飾也沒關係，現場準備了多款角色扮演道具提供顧客拍照，只要打卡上傳Facebook或Instagram並標註國賓大飯店，即可獲得國賓精心特製禮品一份，「假鬼假怪」還「有吃有拿」。

自10月26日晚餐起至萬聖節週末，明園西餐廳將於自助餐檯推出多項「暗黑系」萬聖節限定菜色，包含：「德古拉伯爵血漿羊排」(爐烤羊排佐血腥瑪麗）、「獵殺吸血鬼」(義式蒜香小雞腿)、「眼球義大利麵」(牛肉丸義大利麵)、「綠惡魔」(酪梨芥末魔鬼蛋)、「魔怪脆片」(南瓜脆片起司球)、「辣魔魚片」(新加坡辣魚)、「禁入墳場」(墨西哥脆片與酪梨黑豆醬)、「血腦」(辣腐乳培根青花菜)與「椰汁咖哩南瓜濃湯」等別具巧思的創意料理，不僅菜名洋溢節日氣息，連造型與擺盤也相當應景，讓全家人一同感受濃濃的節慶氛圍。

(中時 )