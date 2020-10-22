投資人對美國經濟激勵方案的憧憬受挫，以及受到國內新冠肺炎疫情升溫打擊，周四南韓股市收黑，結束連漲3天的升勢。

周四南韓KOSPI指數收跌0.67%，為2,355.05點，創下一周來最大跌幅。

周三白宮與民主黨就新一輪新冠援助方案展開的協商再度受挫，美國總統川普抨擊民主黨人不願為此做出妥協。分析師表示，在談判恐再陷僵局的擔憂升高之際，與疫情相關的不確定性亦削弱投資人信心。

韓國疾病管理本部周四公布，截至周三午夜，南韓新冠狀病毒確診數新增121例，高於前一日的91例，為1周以來首度重返3位數，尤其是本土新增病例更為1個月來首度突破百人大關，達到104例。

大型股普遍下跌，晶片巨頭三星電子下挫1.3%。電動車電池製造商樂金化學（LG Chem）逆勢勁揚3.6%，該公司與其主要客戶特斯拉均發布創下紀錄的獲利成績。

今日外資賣超韓股734億韓元。

韓元微跌0.09%，收在1,132.9兌一美元。

(時報資訊)