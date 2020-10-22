在國外待久難免會想念家鄉美食，如果一餐火鍋外送費要2千台幣，你會點嗎？居住在美國的網友分享，發現無距離限制的外送APP，便點了心心念念的台灣火鍋，但離家里77公里遠，整筆訂單最後要價台幣4371元，讓許多網友驚呼，當和牛再吃？

一名住在美國的網友在「爆廢1公社」分享，偶然發現一款新的外送APP，與熊貓跟Uber eat不一樣，沒有距離限制，因此他立刻點了距離家裡77公里的三媽臭臭鍋來吃，結果外送費竟高達72.19美元（約台幣2069元），讓他嚇了一跳，但仍可以接受。

從原PO分享的訂餐截圖可見，這一餐火鍋的費用要價152.49美元（約台幣4371元），其中包括餐點價格56.71美元（約台幣1625元）、外送費72.19美元（約台幣2069元）、稅與手續費7.25美元（約台幣207元）、小費16.34美元（約台幣468元）。

原PO也說，下單之後，約等了三個小時，餐點才成功送達，讓他不禁感嘆「還是台灣好吃、好喝、好方便」另外也好奇詢問外送員們，如果有這樣的單子，你們會接嗎？

貼文也引發網友熱議，「運費比食物貴」、「三媽當和牛在吃了，好高級」、「半路外送員送到餓了，會不會先吃起來」、「期待樓主開箱來自77公里的火鍋」、「吃一餐等於我的airpods怕爆」、「太貴了，驚！」、「等三個小時都餓死了」。

另外也有網友針對「超遠距離是否會讓訂單取消」回應，「外送員還要開77公里回去」、「取消機率很大」、「開車不到1小時，還可以啦，台灣外送員等餐+塞車可能也差不多」、「外送費72美，台幣也2500多，再加小費。好狂，這單我接了」。

等待了三個小時後，原PO在留言處分享「餐點照」，引來許多網友狂讚，「看起來好像真的比台灣的好吃，滿豐盛的」、「美國真的比台灣好吃」、「看起來很讚耶」。

(中時新聞網)