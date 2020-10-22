網路投保新趨勢，主打「輕保費、高保障、超彈性」讓小資家庭保障更完全！台灣人壽因應市場趨勢，推出一年期「台灣人壽e定保定期壽險」壽險商品，教導小資家庭如何以最低年保費580元，隨生活型態再彈性增加如傷害險、燒燙傷、骨折等定期險附約，客製符合自己的保險規劃，不僅享有百萬壽險保障，組合多元附約後，人身保障更兼顧完善。

30至40歲是家庭責任重大的黃金10年，會歷經結婚、生子階段，是壽險規劃需求最高峰，但一提到壽險大部分反應都是「好貴，買不起啊」，對小資家庭來說，更是一大負擔，台灣人壽建議即使家庭預算有限，也不要犧牲掉自己的壽險保障，可採用一年期定期壽險做規劃，即可達到「俗又大碗」的基本保障。

35歲小資家庭張爸爸，已有2個寶貝兒子，是家庭唯一的經濟收入者，試算張爸爸的壽險基本保障至少需要300萬，尚能支撐若不幸倒下後約3至4年的家庭支出，若投保可保證續保至65歲的台灣人壽「e定保一年期壽險」，張爸爸無須體檢也不需提供任何證明，以規劃300萬保額，只要年繳保費5,040元，一天不到14元預算，輕鬆即擁有安心保障。

台灣人壽針對小資家庭以300萬保額「e定保一年期壽險」主約加買附約，依照三種生活型態以35歲男性為例，提供搭配建議 ： 一、如平日有開車騎車上下班、接送小孩的自駕族，可搭配100萬保額的「Fun心保傷害保險」與5萬保額的「Fun心生活骨折傷害保險」附約，每年只要多加保費675元，就可擁有壽險、傷害險、骨折三重保障，若交通事故身故有提供額外保險金額70％的保險給付，CP值高。二、若平日以大眾交通通勤上班族，則建議搭配100萬保額的「Fun心生活特定意外身故傷害保險」附約，每年僅需58元銅板價，即能分散交通意外風險。三、若是放假喜歡帶孩子接觸大自然的話，則可考慮加保75萬保額的「Fun心生活燒燙傷傷害保險」及10萬保額的「Fun心生活骨折傷害保險」附約，每年只要多加保費510元，就可轉嫁戶外活動可能的風險。

台灣人壽更貼心設計若被保險人於契約有效期間內身故或完全失能者，除給付保額之保險金外，會按比例退還未到期保費。另網投可搭配轉帳享1％折扣，也可使用合作的34家信用卡進行刷卡繳費。

(中時 )