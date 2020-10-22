東元集團會長黃茂雄幫台灣農漁業出口找出路，積極辦食品展售會，促銷南部農漁產品，東元電機首度與東元集團餐飲事業共同參加今（22）日登場的「2020高雄國際食品展」，主推馬達產品及變頻商用冰箱。

東元表示，今年台灣農漁業出口受疫情衝擊，東元集團希望能為在地農漁民盡一份心力。東元這次參加高雄國際食品展，推出漁業專用水車的九溝馬達，可以幫養殖業節能省錢。在家電方面，展出變頻商用冰箱再進化版，可搭配雲端模組，提供商家智慧節能的各種需求。

東元指出，東元集團會長黃茂雄關懷台灣農漁業，多次親自帶領東元團隊走訪南台灣，深入了解農漁民的需求，不少養殖漁業水車組仍然使用耗電量高的IE1馬達，使用壽命也相當短。在政府補助下，部分已轉換成節能馬達，囿於一般廠商未在產品設計時考慮養殖使用條件，馬達使用壽命相當短，造成養殖漁戶困擾。

東元指出，東元自主研發「九溝馬達」是水車增氧設備專用，關鍵部組所採用的不銹鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，可讓馬達使用壽命更長，購置成本可於半年至一年回本。根據統計，台灣水產養殖業至少有1百萬台增氧機，若全數從IE1馬達升級成IE3高效率馬達，一年可節省50萬噸的碳排放量，相當1,272座大安森林公園碳吸收量。

東元集團邱純枝董事長表示，東元向來重視永續經營理念，期盼落實節能減排的企業願景，決定以高效能馬達協助養殖漁業的生產模式升級，除了要讓漁民朋友們節電有感外，更延長使用年限至少三年，達到環境永續的目標，也幫助養殖漁業提高經濟效益。

東元指出，東元這次參加高雄國際食品展，展出多種應用在食品機械設備的馬達，包括不鏽鋼馬達、鑄鐵殼馬達、單相鐵板殼馬達，為相關產業提供更加穩定和更高的生產效率。

東元表示，東元面對未來電價可能上漲，商家使用電力的節省程度，為成本控管的主因之一，東元這次也在食品展中展出商用變頻冰箱，導入獨家的直流變頻技術，省電效益可達到四成以上，以及採用迴風道的設計，可回收七成出風提高冷卻效率，達到節能效果。

東元指出，今年受疫情影響，宅經濟大爆發，冷凍食品訂單大增，供應商家對於儲放空間的需求提高，商用冰箱功能的多元化更顯重要。東元商用冰箱擁有全凍、全藏及半凍半藏提供選擇，也是餐廳、飯店、零售商、製造商及超市各類型商店的好幫手。東元家電表示，東元這次展出變頻商用冰箱還可以配合雲端模組，遠端監控電力、溫度、預警等訊息，兼顧節能與智能兩大效能，滿足商家的需求。

(工商 )