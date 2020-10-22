新光三越台北信義新天地周年慶今（22日）首日人潮帶來買氣，早上8時30分24歳OL請假搶頭香，排隊買品木宣言靈芝水，專為神水優惠而來，至11時開門4店就聚集超過1萬人，比去年人數還多，看好首日可望破23萬人次、業績破10億元創新高。明氣溫下探19度，服飾、寢具、家電買氣可望更攀升。

新光三越副董事長吳昕陽（左3）帶領高層為美妝品牌和員工打氣。（盧禕祺攝）

台北信義新天地人氣美妝，如品木宣言、雅詩蘭黛、SK-II等今日限定特惠組一早都吸引排隊人潮，雅詩蘭黛今日限時限量「小棕家族分享組」250組、蘭蔻「小黑瓶」超未來肌因緊顏組400組都在半小時內被搶光。

天氣轉冷、不能出國在家時間多，購物犒賞自己等各項因素加乘帶動買氣，販促部協理孫紹堃表示，第2波以台北信義新天地4店和台南新天地帶頭，串聯台北天母店、桃園大有店、高雄左營店共8店，整體預購2位數成長，平均超過1成，其中，台北信義新天地家電是全台百貨最齊全，家用和名品皆成長2成。

綜觀8店名品預購成長超過2成，維持首波水準，信義新天地PRADA、CHANEL、GUCCI，與台南新天地LV表現都亮眼。化妝品和家用/家電預購皆成長5％，AI科技相關的家用/家電買氣都好，像是三星QLED量子液晶螢幕的65吋頂級大電視、LG電子衣櫥；高單價的席依麗床墊，平均客單8萬至10萬元，預估周慶整檔可賣1000組。

明天可望是入秋後最低溫，服飾買氣看好，孫紹堃說全台分店共70個國內、外設計師服飾，OVERSIZE和復古流行方向明顯、調性清楚，1至9月業績成長3成，周慶期間也會看好。

副董事長吳昕陽分析，首波6店遇上中秋節和國慶日連假，天氣太好出遊多，來客有落差，但客單和交易量不錯，目前業績已達99％，若加上部分店檔期延續到25日，業績可望達成，與去年持平；第2波開跑遇上氣溫下降，對業績有不錯的幫助。對比去年第4季觀光客減少雖有落差，目標仍努力要達成第四季業績，展望明年則要回到2019年年營收807億元的水準。

新光三越副董事長吳昕陽帶領高層為美妝品牌和員工打氣。（盧禕祺攝）

營業本部長曹美虹補充表示，今年引進很多新品牌，像是A8的Hermes Beauty，脣膏在7天內賣了2000支；明年全台會持續改裝，因改裝是成長的動能，區域性分店會積極改裝、都會大店也會持續翻新，像是明年第1季A11 3樓原有「Jamie Italian」櫃位會開出新餐廳。

曹美虹表示，預購期間溼涼天氣幫忙，台北信義新天地女裝預購高成長，攀升超過3成，內衣也賣超好，「衣服開始賣，內衣就開始跑了」，近1周內衣買氣增加2、3成，是今年換季以來最好的狀態，吳昕陽稱許是「good sign好兆頭」，明天會是入秋以來最低溫，買氣持續看好。

這次隨著全館單筆滿3000送300，曹美虹說各店都祭出「369教戰守則」，讓客單達到3000、6000、9000元，門檻低對促買有效果，每個專櫃小姐讓客人多停留10％的時間，整體客單就會拉高。

新光三越周慶第2波今起跑，台北信義新天地A8 1樓化妝品區湧人潮。（盧禕祺攝）

因多數人在家時間變長，天氣又幫忙，被胎也大賣，4天預購賣出500條；加上因房市轉好，成交成長2成，不少人買了大房子，加大尺碼床墊業績成長2成以上，有新居落成的機會點與居家換機潮，電視、電冰箱、洗衣機買氣都好。

另，不只女裝好賣，男生的錢也超好賺，因無法出國，多數人把經費花在打扮和保養上，服飾、肌膚保養品、頭皮護理都有買氣；懶人家電也出現換機潮，像是歐系家電Bosch和伊萊克斯洗碗機都搶手；按摩椅周慶首日預估可賣80台。

植萃和香氛類同步看好，APIVITA、巴黎卡詩髮品都是人氣品牌；A9 MFK頂級的玫瑰之水也吸引男生族群，Aesop中性香水、A4新引進老佛爺愛的紐約高級手工香水LELABO都受歡迎，因香氛品牌數增加5櫃，加上不能出國選擇犒賞自己，帶動香氛成長2成，看好周慶首日可賣1000瓶，比過去單日賣6、700瓶多，整檔目標可超越1萬瓶。

新光三越周慶第2波今起跑，台北信義新天地A8 1樓化妝品區湧人潮。（盧禕祺攝）

台北信義新天地今起至11月15日同步有「日本商品展」，也是人潮聚集地，排隊人氣不輸化妝品；首波線上周年慶則傳捷報，商品部兼數位發展部副總經理歐陽慧表示，10月1日周慶起跑至今，APP數位DM分為化妝品、家用、3C、流行女裝、婦嬰共5類，可直接下單購買，APP至今業績成長3倍，明年商品會更多元。

新光三越周慶第2波今起跑，台北信義新天地A8 1樓化妝品區湧人潮。（盧禕祺攝）

新光三越周慶第2波今起跑，台北信義新天地A8 1樓化妝品區湧人潮。（盧禕祺攝）

光三越台北信義新天地周慶首日，營業本部長曹美虹（中）率台北信義新天地4位店長包括A4劉智婷（左起）、A9鄭宇書、A8古菊萍、A11許宜敬，與雌雄皮卡一起造勢。（盧禕祺攝）

雌雄皮卡丘在新光三越台北信義新天地周慶首日同步現身，超級卡哇伊。（盧禕祺攝）

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