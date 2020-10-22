據韓國財經媒體Business Korea報導，三星電子副會長、三星集團實際大當家李在鎔上周到荷蘭拜訪ASML談合作，最重要目的其實是親自催促對方，提前1個月交貨生產先進製程不可或缺的9座EUV(極紫外光微影台)，以促使2030年取代台積電成為半導體代工龍頭目標達成。

ASML是全球唯一EUV供應商，而每部約1.4億歐元(約48.2億台幣)EUV是生產5奈米以下製程晶片絕對關鍵設備，因為原有ArF曝光設備無法將晶圓製程技術提升至7奈米以下節點。由於設備成本高昂，也促使聯電等晶圓大廠最終決定放棄必須建構在EUV生產基礎上的先進製程，事實上，ASML產能已經也只能優先考慮台積電、三星2個主要客戶。

三星現為晶圓代工市場市占率第2名，依照各家機構統計，份額在17%至18%間，龍頭台積電市占率在51至54%間，是三星3倍。因此三星要實現篡位目標，非得加大EUV採購不可。ASML包括已交付和已接單的EUV總數約70台，台積電就過半，三星已啟用10台，就算加上李在鎔親催提早交貨9台，數量上勉強可以暫時逼近台積電已啟用的20幾台。

Business Korea指出，三星可能將這些EUV裝在京畿道平澤２廠新產線、擴建中的華城廠V1生產線。平澤２廠預計明年下半年開始全面運作，直接採5奈米和以下製程，以滿足輝達、高通等客戶訂單；去年開始量產的華城V1產線已有EUV機台，目前主要是7奈米製程，擴充目的是為生產5奈米和以下製程，計劃年底提高產能至每月2萬顆。

據報導，ASML給李在鎔的答覆則是，會仔細評估趕工交貨可行性，若來得及最快11月就可開始交貨。李在鎔目前則正在越南訪問中。

(中時新聞網)