中天新聞台關台傳聞不斷，國家通訊委員會26日將召開聽證會，中國國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，干預NCC干預媒體，蘇貞昌絕對是慣犯，惡劣事蹟多到罄竹難書。

王鴻薇指出，蘇貞昌本來就是一個權力慾望非常強的一個人，2006年時就曾經要求NCC讓飛碟、台灣之聲關台，2007年台視釋股，竟然要求股權轉售自由時報，今年台數科取得新聞執照，也因為蘇貞昌震怒NCC 7天就收回成命。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，行政院長蘇貞昌介入媒體真的不是新聞，2007年發生「台視釋股案」，當時蘇內閣要求日本股東富士電視台賣股給特定媒體，而且這事還是富士台來台灣開記者會踢爆，指控蘇內閣的做法，「若在美日，早已是醜聞」，政府干預媒體，鬧成國際笑話與醜聞，蘇貞昌真的是劣跡斑斑。

王鴻薇直言，今年台數科新聞台發照，因為林佳龍與台數科董座廖紫岑友好，不是蘇貞昌自己人，媒體報導，行政院長蘇貞昌震怒，要求NCC收回決議，一周後NCC收回成命，創下史上首次新聞台「復議」的難堪紀錄。

(中時 )