三分之一住戶是公教人員的「斗六漢記公園市」社區，今年六月遭以1188萬元法拍社區內的千坪公園、活動中心、車道，原因是股東之一的張某因債務遭法拍房地產，上述公設位於其所有的農地上。社區委員會主委李振哲表示，住戶當年購置房地產的金額涵蓋公共設施，住戶將據理力爭到底。
1995年興建的斗六漢記公園市標榜有千坪公園綠地、大型活動中心，是當年斗六市熱門的建案之一，目前235戶有三分之一是公教人員。
漢記建設股東之一的張某因債務遭查封不動產，登記於張某名下漢記公園市的公園綠地、活動中心、部分車道等農地，20多年前也遭查封。
據了解，農地買賣原本僅限農民方能買賣，漢記住戶以為有轉圜的時間與空間；但農發條例修正後，開放任何自然人可以購買，本案今年已遭法拍賣出，範圍涵蓋人行道、行道樹、涼亭、遊戲場設施、遊戲器材、綠地等。
社區管委會主委、前國小校長李振哲表示，活動中心、公園雖非位於建地，但購屋買賣契約載明上述項目是公共設施，房價包括公共設施開發建設費用。
李振哲指出，建商漢記公司與張姓股東（地主）為恐口說無憑，曾簽訂一紙證明書承諾所有住戶永久免費使用活動中心及公園，待法規鬆綁後過戶給社區管理委員會，24年來活動中心的地價稅、房屋稅也均由社區管理委員會繳納。
李振哲表示，住戶得知公園、活動中心遭法拍，管委會被要求遷屋還地，居民感到憤怒與不解，急得像熱鍋螞蟻，不相信公益資產居然會被標售，希望司法主持公義，讓居民安居樂業。
(中時 )
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