台北國際旅展（ITF）今年將如期登場，雲朗觀光集團於10月22日起至11月4日舉辦線上旅展，住宿券下殺最低2.3折，餐券優惠5.9折起，以多種新款住宿券搶攻年底與明年的報復性國旅商機。另外君品也首次推出一款平、假日皆適用的「雅緻客房住宿券」，每張優惠6,000元，共有三種入住使用方式供消費者彈性選擇。

目前最熱門的雲品溫泉酒店日月潭首次推出「經典山景住宿券」每張8,299元，可享雲品溫泉酒店一泊一食之旅，更推出特價47,888元的「經典湖景住宿套券」，內含4間經典湖景房住宿券，相當於雙人入住一泊二食每房每晚11,972元。另外，君品酒店也首度推出限量1,000張的君品行政套房住宿券，每張優惠4,800元，可享受客廳與臥室獨立的歐式起居空間，親身感受如同歐洲皇室的尊榮體驗。

使用彈性最高的雲朗翰兆品聯合住宿券，每張2,250元，即可依照購買張數，自由選擇入住雲朗觀光旗下翰品酒店、兆品酒店以及品文旅，入住還可享用飯店早餐，以多種使用館別與最實惠的價格回饋給消費者。兆品酒店礁溪自即日起至11月8日止，也推出線上旅展，雅緻雙人房住宿券最低3,688元起，在客房中就能享受降板式設計浴池、以印度黑石砌造的萬年源頭溫泉，還獨家加贈知名品牌冰淇淋兌換券。同樣位於礁溪的品文旅，則推出了下殺2.7折的文漾家庭房住宿券，每張 3,099元，四人成行每人僅需774元，更加贈溫泉Pizza兌換券乙張。

餐券的部分，雲品溫泉酒店所推出的「雲品美饌分享券」，共有3種用餐選擇，雲品丹彤4人自助晚餐、雲品彩雲軒2人鐵板燒午間套餐或是雲品大廳酒吧4人英式下午茶，旅展優惠價每張3,299元，買十張送一張，讓喜愛雲品的消費者即使不住宿，也可以在飯店中輕鬆用餐並且享受日月潭的湖光山色。另外，兆品酒店礁溪也於線上旅展推出「廣式一品鴨五吃平日優惠券」每張2,500元，可享用2020宜蘭十大飯店好食的廣式一品鴨，是烤鴨控不容錯過的優惠餐券。兆品酒店台中也於線上旅展推出「品東西自助百匯」平假日午晚餐券，一套二張的平日餐券每套998元，平均每人499元。

(中時 )