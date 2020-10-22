重陽節將至，台中慈濟醫院社區健康中心22日為失智據點長輩提前慶祝，讓長輩自己動手製作重陽糕，也由職能治療師指導家屬，如何為長輩量身選擇與正確使用輔具，特別是柺杖要放在有力的那側，才能行動無礙。

社區健康中心高專許齡尹表示，今年重陽節在周日，慶祝活動邀請職能治療師規劃「撕貼畫」課程，刺激長輩對色彩以及雙手撕拉的功能，還特別烹煮代表長壽的麵線糊，祝福長輩平安健康，同時動手揉搓以綠豆仁製作的重陽糕，搭配菊花枸杞茶，共同祝福長輩重陽長青。

課程設計也教育家屬如何陪伴失智長輩，很多失智病人家屬發現，長輩出現失智症狀往往會變得不愛出門，輔具就更形重要。伴失智爸爸多年的林蕙羚表示，出外時帶一台助步車，爸爸累了就可以坐下來，讓他隨時可以休息，就能提高外出的意願。

台中慈濟醫院復健科職能治療師張家妤指出，使用輔具是要發揮行動無礙目標，但最常出現的錯誤是：很多人把拐杖放在患側，以為比較沒力的那一邊可以因此得到幫助，其實正確的位置應放在能力較好的一邊，而非患側；另外不少人也會把拐杖的高度放得太低，以至於肩膀反而因用力而疼痛，適當高度位置是手垂下時在手腕的高度。

張家妤治療師發現，很多長輩行走稍有無力，或是跌倒後不良於行，家屬往往基於安全考量，就直接讓他們坐輪椅。他強調，長輩只要還能走路就應該要儘量讓他們保留走路的能力，長期坐輪椅久而久之，肌肉就會愈來愈沒力。如果家屬無法判斷，建議經過復健醫師評估，視情形為長輩量身選用適合的輔具。

張家妤建議，居家陪伴最重要的是動線、光線及佈置等三要素，原因是失智長輩方向感比較不足，廁所及臥室等位置需要更明確的指引；其次，居家的窗簾，白天應拉開讓光線進入室內，但也不要太過刺眼，讓長輩能意識白天夜晚的變化；最後，日曆與時鐘是必備的居家佈置，讓長輩建立時間流逝的概念。

台中慈濟醫院社區健康中心為失智據點輩慶祝重陽節，午餐準備代表長夀的麵線糊以及豐盛的菜餚。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

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