台中市就讀國中2年級陳小弟，國小成績優異，但自上國中後，終日沉迷於電玩遊戲，甚至廢寢忘食、成績大為退步，陳小弟媽媽發現孩子電玩成癮，若控管即出現暴力行為；台中醫院精神科醫師李青樺說，孩子在學校被霸凌，透過電玩逃避現實憂鬱情緒，呼籲家長多關心孩子的校園生活及社交情形。

台中醫院精神科醫師李青樺指出，先給予陳小弟抗憂鬱藥物及行為治療，經3個月治療後，陳小弟情緒趨於穩定，可以自我調控節制電玩時間，恢復正常學校生活及課業，及早發現問題，即時處理。

李青樺醫師說，從醫學的角度看，電玩遊戲的內在功能讓青少年感受到控制（遊戲較可預測）、成就（勝利中提供成就感及自我認可）、安全／逃避（遊戲可補償對現實世界的焦慮）及角色迴避（迴避尷尬及有挑戰的同儕互動）。遊戲中人際功能讓玩家享有較現實生活中，更卓越的社會階級及更充足的安全感。

李青樺提醒家長，可參考衛福部心理及口腔健康司，線上「網路使用習慣量表」進行自我簡易檢測；或尋求專業精神科醫師評估，了解孩子無法控制行為的原因、合併的情緒問題及專注力異常等身心科問題，透過行為治療及共病症治療，可有效地幫助孩子自律，培養正確的網路使用習慣，改善網路成癮。

(中時 )