星宇迷不斷敲碗的飛行夾克強勢登場！星宇航空特別邀請制服設計師林尹培袞操刀，推出「A321neo飛行夾克」，延伸現行機師制服款式，選用復古風的煙灰藍，再次演繹新創經典。星宇貼心推出7種尺寸，消費者可依身材預購最合身的飛行夾克，展現帥氣風格。今（22）日晚上18：00起至10月31日晚上23：59，可至星宇小舖預購。

以星宇航空現有A321neo機隊為主題打造，設計師並希望能賦予其紀念及收集的意義，於右胸口繡上機型官方字樣，再巧妙地加入低調的「知性美」彩蛋，將該機型的基本資訊印刷於內裡背部，不僅增加收藏價值，也讓粉絲更瞭解A321neo，他表示：「這件飛行夾克是我與K董及星宇夥伴密切溝通討論，共同激盪出的作品，星宇航空與其他航空公司的不同之處，就是要更細膩、貼心、專業且時尚，每次出手就是不一樣！」

材質及選色則是林尹培袞與星宇航空董事長張國煒共同討論，張董事長認為飛行夾克應該要做得正統且有光澤，故外觀決定選用1950年代中期美國空軍MA-1飛行夾克的類似色—煙灰藍，內裡布顏色則採用亮眼的大地金，與表布沈穩的煙灰藍形成強烈對比，更特別找來美國空軍的布料供應商提供布料。

為了要讓粉絲在穿上時可感受與星宇航空的連結，除了沿用正式機師夾克的款式，在左胸口的徽章設計上，也以機師胸章的輪廓為基礎，改採復古灰色調，呈現星宇LOGO、亮眼的金色翅膀和星星，變化出美麗的專屬胸章。

星宇航空內外兼具、男女皆宜的A321neo飛行夾克，將於今晚18：00至10月31日晚上23：59開放登記預購，售價NT$3,150，分為7種尺寸，預計在12月底陸續出貨，

(中時 )