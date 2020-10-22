台中市警察局保大員警日前在西屯區環中路上，稽查路邊違規自小客車，發現車內王姓駕駛及友人神色慌張，且車內不斷飄出愷他命燃燒後餘味，進一步盤查在車內副駕駛座前置物箱起出1批毒品，全案依毒品罪嫌送辦，並擴大追查毒品來源及流向。

警方指出，王嫌車內查獲有侏儸紀果汁粉10包、加多寶果汁粉2包、AAPE果汁12包、共計24包總毛重162．5公克（初篩呈2級毒品甲基卡西酮陽性反應），王嫌坦承持有並施用毒品，但否認販毒。

據悉，新興毒品卡西酮類合成毒品，摻雜於咖啡、奶茶包或果汁粉及軟糖中，流竄於夜店、KTV、開轟趴等娛樂場所，2016年12月發生W飯店小模致死案件，驗出10多種毒品中，就含有致命的卡西酮類合成毒品。

保安大隊長葉志誠表示，這次查獲大量毒品包，主要因保安員警檢肅毒品、鍥而不捨，其率隊小隊長、人稱「勇伯」的陳良套，已屆花甲之年，前1天休假剛登完6天5夜百岳，假期結束返回工作，查緝毒品有好績效，值得讚賞。

(中時 )