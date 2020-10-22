遭欠薪的環球科大教師代表赴教育部陳情。（黃世麒攝）

學校欠老師薪水又一例！環球科大8月19日起向老師發放「學術研究加給打4折」的同意書，不簽者，一毛錢都沒有，到目前還有8位老師不簽。教育部今天表示，環球科大已違法，必須在10月30日前歸還積欠老師的薪水，否則將要求董事會解聘校長。

高教工會今天帶著多位環球科大老師到教育部前陳情，組織部主任林柏儀說，環球科大要求老師接受學術研究加給打4折（相當於全薪打7折），不簽的人，學術研究加給一毛都沒有（相當於全薪打5折），相當惡質。

環球科大幼保係教師陳柏年表示，面對學校逼迫，到目前有7成老師簽署同意書、1成老師改向學校借薪、1成接受資遣，最後1成老師不簽，因此這幾個月的學術研究加給都沒領到。

不過環球科大也發布新聞稿表示，追求永續經營，進行薪資調整。為顧及不過度衝擊教職員工之生計，本次僅調整學術研究加給，教職員工之本俸、職務加給或相關津貼均維持不變，並無「欠薪」之情事。

環球科大說，截至目前，已有159位、95.2％的教職員工同意調整方案，願意和學校共體時艱；對於尚未簽署同意書的同仁，學校已進行懇談，聯繫過程，仍有有部分不願意接受邀請進行協商。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，環球科大已違法，教育部要求其在10月20日前，歸還積欠老師的薪資，但學校沒做到，教育部已開罰10萬元。

柯今尉說，教育部再給環球科大一次機會，必須在10月30日將積欠老師的薪資補齊，如果還是沒有，教育部將依《私校法》，要求董事會解除校長職務。

(中時 )