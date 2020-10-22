高雄地檢署破獲「假車禍真詐領保險金」犯罪集團，嫌犯先購買雙B名車、故意自撞或撞爛路旁停放車輛，或謊報失竊來詐領保險金，2年來造成11家保險公司及47名無辜車主受害，不法所得超過4千萬元。檢請拘提22人到案，主嫌王姓、許姓男子等6人被羈押，其餘共犯則以1萬5千元至10萬元不等交保。

內政部警政署刑事警察局偵查第二大隊日前接獲產險公司及「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」反應，發現多起同一車輛2次以上事故、同一駕駛人多次事故、同一人頭車主多次事故等異常請領保險給付的情況，懷疑有不法集團詐領保險金。

專案小組查出，嫌犯深知投保任意責任險或竊盜險的車輛發生事故後，保險公司通常會以同款、同年份車輛當時的市值及實際維修費用作為理賠依據，金額通常高於購入或維修該車輛的實際成本。

該集團2018年6月起至今年9月間，先後購買數輛雙B名車，在全台各地故意自撞或撞擊路邊無辜停放車輛，再與不肖保養廠業者勾結，以副廠、品質低劣的中古件維修，修好後再另行製造假車禍，直到車輛不堪行駛，便謊報失竊剝取最後一次利益。檢警估計共11家保險公司及47名無辜車主受害，不法所得高達4000多萬元。

19日高雄地檢署檢察官指揮專案小組至台北市、新北市、高雄市、屏東縣等地搜索查扣5部雙B名車、現金276萬元及相關證物，並拘提22人到案。訊後，主嫌王男、許男等8人涉犯組織犯罪防制條例及詐欺等罪，有逃亡、湮證、勾串共犯之虞遭高雄地院羈押禁見，其餘被告及人頭當庭裁定1萬5000元10萬元不等交保或請回。

(中時 )