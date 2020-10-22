大陸全國政協主席汪洋今天表示，中國人不打中國人。「歷史上，統一多靠武力，大陸會做到仁至義盡，」他還警告，「如果挾洋自重，台海必定地動山搖！」

大陸中央今天在北京釣魚台國賓館舉行「紀念台灣光復，推進祖國統一」紀念台灣光復75周年學術研討會，汪洋在做總結致詞時表示，近年來民進黨當局拒不承認九二共識，肆意破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，台獨勢力加緊勾連外部勢力，不斷衝撞大陸底線，導致兩岸同胞利益嚴重受損。一些政客試圖操弄台海情勢、為虎作倀。他提出5點看法。

汪洋表示，一、把握歷史大勢。要有歷史觀、大局觀。看兩岸經濟實力對比，上世紀90年代初，台灣的GDP相當於大陸的45％，去年相當於4.2％，大陸現在有8個省的經濟總量超過了台灣。中共建政初期百廢待興、一窮二白，當時都沒有讓台灣獨立出去，現在台灣成為美中博弈棋子，在外部勢力的干涉下，無論台獨再怎麼折騰，都無法壓倒大陸對台戰略性優勢，更不可能讓台灣從中國分裂出去，「台灣的前途，由全體中國人來決定。」

二、在和平統一的主題下，推動兩岸關係行穩致遠。汪洋說，「和平統一、一國兩制」是大陸的一貫方針，也是實現國家統一的最佳方式。「中國人講求和為貴，兩岸同胞都是中國人，中國人不打中國人。」從1958年彭德懷發表《告台灣同胞書》，到習近平總書記2019年提到對台五大政策主張，「和平」兩字貫穿其中。

「歷史上，中國的統一多靠武力解決，不可避免造成兵戎相見、骨肉相殘的民族悲劇。」汪洋表示，如果台海局勢不穩定，兩岸經濟發展和同胞福祉將受嚴重影響，中華民族復興進程遲滯，導致親痛仇快。

汪洋強調，「台灣問題但凡有一線和平解決的可能，我們就要付出百倍的努力。大陸會做到仁至義盡。我們不願看到台海開啟戰端，但絕不是害怕戰爭。如果台灣挾洋自重、鋌而走險、挑戰一個中國原則，台海局勢必然地動山搖！」對外來勢力干涉和台獨分子的分裂活動，大陸保留一切必要選項，絕不讓台獨勢力分裂國土留下任何空間。

三、在經濟融合發展中，增進兩岸同胞福祉。汪洋指出，不必捨近求遠，兩岸產業優勢互補就能達到互利共贏，共同面對世界挑戰。大陸是台灣最大的貿易順差來源地，但民進黨操弄民粹，推動新南向政策，逆潮流而動，不符合台灣利益福祉，只會斷送台灣發展機遇。大陸政策不會改變，推動兩岸和平發展及促進親情福祉，對台灣同胞一視同仁，率先和台灣同胞分享大陸發展紅利，疫情期間幫助台商復工復產，協助台青在大陸追夢築夢圓夢。

四、深化人文交流，達到心靈契合。汪洋表示，中華文化是民族的根，是世界上唯一沒有中斷的文明。民進黨實行去中國化政策，妄圖割斷兩岸連結，蒙蔽台灣青年、混淆國家認同，各界要高度警惕。「兩岸同胞同根同源同文同種，血濃於水的天然情感分不斷，史學界要共享史料、共寫史書，增進台灣同胞的國家民族文化認同，促進心靈契合。」

五、反獨促統旗幟下，匯聚強大的合力。汪洋表示，在中國，統一一直是歷史主流，誰為統一做了好事，將會名留青史、受後世景仰；誰製造分裂，必將身敗名裂；背棄傳統文化，逆歷史潮流、結黨營私的政黨和政客，則終會被歷史和人民拋棄。推進祖國統一是民族大義，是全體中華兒女的共同責任，歷史長河不會因為在前進過程中遇到石頭而影響前進方向。「善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到。這是中華文明五千年來的歷史規律。」

汪洋表示，當前台獨勢力極力打壓統派勢力，製造寒蟬效應，「祖國永遠是最大的靠山，面對打壓，盼統派人士能仗義執言、捍衛價值，正義的事業是有力量、有前途的。星星之火可以燎原，靠的就是民族大義。」

汪洋重申，兩岸長期以來的政治分歧，不應成為台獨的藉口、阻力和障礙。在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，大陸願和台灣各黨派和團體、人士展開交流，針對兩岸的政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題，開展形式多樣、內容廣泛的對話交流，聚同化異積累共識，希望台灣同胞把民族命運牢牢掌握在自己手中。

(中時 )