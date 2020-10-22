國際美元回穩，台股開低震盪收小紅，外資小幅匯入由賣轉買，激勵新台幣開盤略為偏升走勢，續向28.6元靠近，但尾盤央行進場調節後，終場豬羊變色由升轉貶，終結連續三個交易日漲勢，收在28.8903元兌1美元，貶值1.1分，台北外匯經紀公司成交量9.43億美元。

外匯交易員表示，美股回檔整理，主要股市綠油油一片，但台股開低震盪後拉尾盤收漲39點，且人民幣升勢強勁，新台幣表現相對淡定，僅較前一個交易日略走揚，盤中最高來到28.628元，外資則是有買有賣小幅匯入，進出口商以實質交投為主，尾盤央行進場加大作價調節幅度，直接打到轉為收貶。

外匯交易員指出，美國總統大選愈來愈接近，不論新經濟刺激案是否在選前抵定，在大選結果出爐前，隨時可能出現正負面訊息，預期市場偏震盪下，外資操作仍趨保守，且新台幣目前價的位，對進出口商來說欠缺吸引力，觀望氣氛仍延續，一切等大勢抵定再說，因此短線新台幣將是區間整理格局居多。

(工商 )