張惠妹（阿妹）將於12月31日在家鄉台東舉辦跨年演唱會，除了阿妹的3小時主秀已暫定42首歌單，當天晚間6點起，將由特邀歌手輪番飆嗓3小時，除了桑布伊、安那，更邀請台東當地知名「鐡花春」的合作歌手演出；阿妹的經紀人陳鎮川22日受訪表示：「特邀歌手這部分的演出非常精彩，歡迎大家散步到現場後，先欣賞特邀歌手開唱，精彩程度簡直媲美一場演唱會的規模。」至於先前傳阿妹的弟子持修、Boxing樂團將加入跨年演唱會，陳鎮川否認表示，因2組人馬近日確定已接其他地方的跨年活動，所以這次不會參與。

陳鎮川透露阿妹日前已投入演唱會籌備，這幾周台北、台東兩地跑，開了多次會議確定歌單，由於細節繁瑣，演唱會內容還沒完全定案，製作費已逼近3000萬，連阿妹都吃驚「怎麼搞得這麼盛大」。據了解，當天演唱會主舞台與阿妹的巡演「烏托邦」一樣巨大，除了台灣地區由台灣大哥大透過旗下數位服務MyMusic及myVideo雙平台直播完整演唱會，TVBS歡樂台、myVideo、MyMusic現場轉播，海外各地區也已陸續在談轉播合作，要讓全世界都能看到這場精彩演出，陳鎮川苦笑表示：「幸好有直播及一些贊助合作，我只能先把目標放在收支打平，阿妹已經無酬演出了，總不好意思還要她拿太多錢出來貼補製作成本。」

天后這次開唱不少人瞄準商機，台東出現住房和交通「一宿、一票」都難求的盛況，華信航空也推出曙光專機專案（含全程交通接駁），營業所得扣除必要成本支出會全數捐贈予台東公益團體。近日除了疑似發生台東有黑心民宿削財，演唱會附近設攤相關地點、租金等，更是傳聞不斷，台東縣府表示，坊間傳聞不屬實，招商作業將於29日於文化處藝文中心大廳公開舉辦說明會。

阿妹跨年演唱會視覺圖今曝光，天后與翩翩飛舞的蝴蝶美麗巧妙地結合，象徵台東這塊土地滋養了阿妹的生命，帶給她持續前進的力量；陳鎮川笑說，光是為了這一張視覺照海報，前後修改近20次才完成，阿妹隔了17年重返家鄉開唱，非常重視這次開唱。主視覺操刀者同時也是歷屆金曲獎設計統籌顏伯駿表示，「整體視覺以全3D繪圖技術搭建出數位版本的阿妹，真實對比Sci-fi元素，用特效展現阿妹從茁壯到蛻變，化蝶展翅的歷程，帶領歌迷進入阿妹的虛實境地」。

張惠妹將於12月31日返鄉跨年開唱。（聲動娛樂提供）

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