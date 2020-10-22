許含光時隔3年推出新創作專輯《從夜晚開始從夜晚結束》，21日特地在晚間舉辦聽歌會，首播新歌〈安森Girl〉MV，他這次大解放，在MV與女主角在電梯裡有激吻床戰，他羞表示拍攝前和女主角初見面，對話沒超過10句，立刻拍攝激情戲，感覺頗尷尬，連要脫上衣都沒被事前告知，他首度秀出裸背，坦言：「就...跟著習慣動作，也很謝謝女主角帶戲。」2人演出時頗有默契一次過關。

被問及之後敢挑戰更大尺度？長相清秀的他，總被稱是「玉女歌手」，他說：「身為『玉女歌手』不能太早脫，要等30歲過後！」也不諱言過去常被誤認成同志，隨後澄清自己喜歡女生，還大方坦承已有圈外女友，這次拍攝親密戲碼，女友看到MV預告後，有點吃味生氣，對於2人交往細節，他笑說：「跳過，下一題。」一旁經紀人補充因為考量女方為不是圈內人，希望保護對方。

許含光近期將推出新專輯，看來更做自己、放鬆，透露平時總會小酌，他所屬好多音樂這次更直接與「23號啤酒」攜手合作，他形容：「上次是第一次發片，一次要面對完全沒想過的事！很多事情不是自己想像那麼簡單，因為本就是適應慢的人，很多事情不是照期望去走，一度懷疑自己是不是不適合這個行業！」他在學生時期確診有重度憂鬱症，一路以來透過創作釋放情緒，「我努力去對抗那些不好想法！好好活下去其實蠻重要的，要先很絕望，然後才能看到希望」，特別感謝老闆陳建騏的支持力挺。

他酒量不錯，被問及做過酒後瘋狂事？他笑回：「你們想的出來我都做過！」先前與同事烤肉喝醉，還把自己關在廁所裡，甚至把衣服脫光，錢包也因為酒後遺失過多達8次，他幽默：「去警廣領遺失物還比去上電台多。」

(中時 )