對於iPhone 12系列好奇嗎？將在10月23日開賣的iPhone 12以及iPhone 12 Pro，是蘋果（Apple）首度推出5G機種。到底在全5G的網路下，對於iPhone 12系列的電池續航力會帶來怎樣的影響？透過網上曝光的評測，提前為你揭曉答案。

《Tom’s Guide》針對iPhone 12以及iPhone 12 Pro在4G、5G網路下的電池續航力進行測試。測試模式將手機螢幕設定為150nits，每隔30秒打開一個網站，直到電池耗盡。

測試結果發現iPhone 12在4G網路下，續航力是10小時23分鐘。5G網路下則是8小時25分鐘；iPhone 12 Pro在4G網路下，續航力是11小時24分鐘。5G網路下則是9小時6分鐘。也就是說，使用5G網路時，iPhone 12以及iPhone 12 Pro的電池續航力都會降低約20%，約減少2小時左右。

該網站也針對Galaxy S20在5G網路下的電池續航力進行測試，結果發現Galaxy S20 5G在5G網路下續航力是9小時31分鐘（螢幕設定在60Hz），設定在120Hz時則是8小時4分鐘。而Galaxy S20+在5G網路下續航力則是達到10小時31分鐘。在同樣的比較條件下，該網站認為iPhone 12系列跟其他5G Android手機相比，在5G環境下續航力相對較弱。

這不得不提到，或是為追求機身輕薄，iPhone 12系列的機身都僅有7.4mm厚，對於電池容量都略有影響，在5G預期會更耗電的前提下，蘋果針對iPhone 12系列推出了智慧型數據模式（Smart data mode），在不需要使用5G網路時可僅使用4G。上述媒體的測試環境下，事實上不一定與實際使用的情況一樣。實際使用上，iPhone 12系列的續航力也會跟所在環境、使用習慣等條件有關。

(科技)