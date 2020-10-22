被視為燙手山芋的八里汙水廠預計明年6月移交新北市維管；市議員何博文今在議會質詢指出，他日前實地會勘發現，很多設備沒在運作或早已故障，BOD（生物需氧量）、SS（懸浮固體）去除率通通沒達標，「環狀線蓋得又好又舒適，台北市不想給，現在汙水廠很爛，北市就趕快丟過來」；市長侯友宜回應，已要求水利局盤點相關設備，設備到位才會接手。

何博文說，新北市汙水接管率高達65％，很多民眾質疑管線一直接，接到外面還不是被排掉，就是因為最終處理的八里汙水廠，不僅很多設備沒在運作或早已壞掉，SS（懸浮固體）去除率設計規畫要達60％，但到今年7月只僅有30％，甚至很多為0，根本沒達標。

何博文說，廠商向他報告八里廠的初沉池妥善率高達92.1％，但他9月會同水利局與相關單位現場勘查，發現所有初沉池通通不合格，幾乎都是「過水操作」，要馬故障、要馬沒處理。

何博文質疑，所以新北市絕不能做台北市的蛋白區，北市對於新北收回環狀線態度「無要無緊」，八里汙水廠更是毫不在意，「環狀線蓋得又好又舒適，台北市不想給，現在汙水廠很爛，台北市趕快丟給新北。」

侯友宜說，謝謝議員關心八里汙水廠議題，他知道中央要北市和新北儘速接手，他已要求水利局盤點，接手前相關設備都要到位。

(中時 )