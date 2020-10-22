減肥是一輩子的事！除了運動、控制飲食外，餐前餐後喝下300c.c的水也有抑制食慾、減少熱量吸收的減肥效果，但有人擔心，照這個方法吃飯，會不會引起消化不良、胃不好等問題？醫師解釋，水喝多喝少不是引起胃病的原因，是自己本來就有胃炎，因為喝水讓胃痛症狀變明顯。

減肥教父邱正宏醫師在Youtube表示，胃不舒服稱作胃黏膜發炎，簡稱胃炎，胃炎分急性及慢性，急性胃炎是食物中毒、病毒細菌感染、過量喝酒、長期用藥造成，在3個月內沒治好，拖到最後慢慢會演變成慢性胃炎，產生腹痛、腹脹、胃酸逆流。

但邱正宏指出，所有胃炎成因中沒有一樣是因為沒吃東西或吃太少、沒喝水造成，所以胃不好是自己有胃病，吃多吃少的行為是造成胃病症狀變明顯，當發現自己不適合這種減肥方式就馬上停止，換種方法減肥才不會繼續胃痛，千萬不要再倒因為果了。

邱正宏說，喝水減肥的方法是利用餐前餐後分別喝300cc的水，能使食物的濃度、消化分解程度降低，達到抑制食慾的效果，且水分吸收了消化酵素，還可導致消化率、吸收率下降，減少熱量吸收，是很有效的減肥方法。

【邱醫來了】 餐前餐後喝水減肥，會不會對胃不好？(翻攝自youtube)

(中時新聞網)