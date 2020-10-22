國防部長嚴德發今（22）日到立院國防委員會，進行國軍提升後備戰力專案報告並備質詢，台北市議員徐巧芯上午提出3大問題，下午再針對備詢內容，整理出嚴德發的5項矛盾，怒批「沒有什麼邏輯，一下這樣、一下那樣。這種前言不對後語，真的是很莫名其妙的一件事。」

徐巧芯在臉書整理出嚴德發質詢中所提到的內容，包括女性志願役戰力比四個月的軍事訓練役強，因為志願役役期比較長；四個月軍事訓練役加強訓練、延長役期，會使得國軍戰力下墜，且與志願役理念可能不同；女性志願役列入後備與否要再評估，因為可能隨著年紀增長，有過精壯之年的問題。

若兩岸開戰，顏德發表示，第一波召集的主力部隊約45萬人，包含18.5萬志願役，以及26萬多後備，其中包含四個月軍事訓練役。另外，一年義務役及退伍的志願役，即便年紀變大，透過14天教召就可以加強戰力，且沒有過精壯之年的問題。

徐巧芯指出，以上5個論點滿滿的矛盾，如果女性志願役是因為役期較長，戰力能比四個月軍事訓練役強，那為什麼四個月軍事訓練役加強訓練會導致戰力下墜？為何對志願役和一年義務役，教召14天可以提升戰力，因此解除8年編管期，但四個月的明明也是被編入首波主戰力，增加役期卻會弱化戰力，且不需解除編管期？

徐巧芯提出質疑，四個月的軍事訓練役到底是比別人厲害還是弱？他們跟一般軍人的生理條件應無差異，年紀還更輕，為何會產生如此大的不同？平平都是為國家付出，為何四個月的軍事訓練役與其他軍人「理念不同」？關於女性志願役編入後備，為何過精壯之年的問題，男性卻沒有？在國防部長的眼中，男女的差異在哪？

嚴德發的矛盾 早上發第一篇文的時候，很多國防部的回應還沒完全出來，所以沒有把所有矛盾都整理到，可能還看不出荒謬所有論點，因此現在統整一下今天國防備詢的新聞。先列出國防部長嚴德發在不同立委的質詢中所提到的內容： 1、女性志願役戰力比四個月... 由徐巧芯發佈於 2020年10月21日 星期三

(中時新聞網)