新冠肺炎全球大流行之際，改變許多人原有的生活方式；面對不知何時才會結束的疫情及社會疏離，有些人感到情緒低落與焦慮，甚至有長期睡眠困擾的人，也因此無法安心入睡，加劇身心健康問題。

一位從海外歸國的劉姓小姐，原本就有失眠症，定期服用安眠藥，但受到疫情影響，擔憂會在國外染疫，返國後又怕防疫措施做得不夠，造成焦慮緊張，即使服用醫師處方的安眠藥後，晚上還是翻來覆去徹夜難眠；原本以為睡前喝點紅酒配藥，可以快速入眠，結果反而產生嗜睡症狀。

藥害救濟基金會提醒您，如果因為吃了安眠藥沒效再吃一顆抑或用藥期間在睡前喝點小酒助眠，可要當心這些錯誤的用藥行為，這些行為不但無助於睡眠且有害健康。建議有失眠困擾的民眾，要從生活習慣解決失眠問題，可藉由調整作息，適度運動，睡前避免吃太飽和製造舒適的睡覺環境，以改善睡眠品質1-2。若經醫囑服用安眠藥後，仍無法入睡或是早上起床後，仍然昏昏沉沉，可能是吃了會影響藥品療效的食物。

服藥期間避開4大飲食地雷 助您一夜好眠

1.不能搭配酒和添加酒精的飲料及食品

睡前來杯酒配上安眠藥是相當危險的行為，酒精會加乘中樞神經抑制作用，若與苯二氮平類(benzodiazepines，簡稱BZD)藥品(如alprazolam、diazepam、lorazepam等)、非苯二氮平類(non-benzodiazepines，簡稱non-BZD)藥品 (如zaleplon、zolpidem、zopiclone等)、褪黑激素受體促效劑(如ramelteon)及orexin受體拮抗劑(如suvorexant)等安眠藥同時服用，可能會導致暈眩、嗜睡、減弱警覺性、身體平衡與協調能力降低等症狀，情況嚴重者甚至會抑制呼吸，危及生命。

2.勿過量飲用含咖啡因的飲料及食品

如果是咖啡愛好者或是習慣每日好幾杯咖啡的人，千萬不要再忙也來杯咖啡，這樣的習慣容易造成夜晚失眠!由於咖啡因會刺激中樞神經系統，失眠者飲用咖啡或含咖啡因的茶類後，常要花費很多時間才能入睡，建議有睡眠障礙的民眾每日不要喝太多含有咖啡因的飲料，並避免在下午過後飲用。

特別提醒正在服用安眠藥的民眾，不宜在睡前攝取過多含咖啡因的飲品，以免到了睡覺時間還精神飽滿，而自行增加安眠藥劑量，結果導致服用過量，增加不良反應的發生風險。

3.服藥期間避免飲用葡萄柚汁

秋老虎發威，晴朗炎熱的天氣來杯喝冰涼果汁好健康，但有服用安眠藥習慣的民眾，最好避免飲用葡萄柚汁。葡萄柚汁會透過抑制體內CYP3A4酵素的代謝作用影響多種藥品的代謝，使得藥物的血中濃度升高，增加藥品不良反應的發生風險。葡萄柚汁與BZD類藥品(如diazepam和alprazolam等)、non-BZD類藥品(如eszopiclone)和orexin受體拮抗劑(如suvorexant)併用時，容易增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應。

4.減少攝取高脂肪食物

喜愛油膩食物、嗜吃大餐或宵夜的民眾可要當心，這些飲食習慣可能會偷走你的睡眠。因為高脂肪食物、太豐盛的餐點會延長腸胃的消化時間，不僅會影響睡眠，還可能會影響藥效。例如餐後立即服用BZD類藥品 (如diazepam)，吃進去的脂肪反而會增加藥品的再吸收，導致藥效增強；non-BZD類藥品(如zaleplon、eszopiclone等)，則會減低藥品作用，因而無法及時緩解失眠問題。

(圖/藥害救濟基金會提供)

藥害救濟基金會再次提醒您，有睡眠困擾建議先透過改善生活習慣開始，若仍無法解決，應尋求睡眠或精神專科醫師診治，勿自行購買安眠藥及混用多種藥品；服用醫師開立之安眠藥品，應遵醫囑使用。透過正確用藥及良好飲食習慣，可降低藥品與食品交互作用的發生機率。良好的生活習慣也有助於提升睡眠品質，養成固定生活作息，減少睡前滑手機或使用3C產品，睡前盡量保持身心平靜、放鬆，助您一覺好眠到天明。

(中時新聞網)