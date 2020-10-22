台南市長黃偉哲（右四）22日前往楠西視察番石榴外銷作業。（劉秀芬攝）

台灣番石榴外銷目前以加拿大為主，香港居次，此時正值台南番石榴產期，楠西區福農果菜運銷合作社陸續外銷番石榴至香港，台南市長黃偉哲22日前往視察時表示，新冠肺炎疫情期間人不能出國，但優質農產品可以出國打亞洲盃、世界盃，要讓國外消費者品嘗台南優質的芭樂的風味。

台南番石榴種植面積 1499 公頃，占全台總面積的2成，排名第2，每年總產量約 3萬3825 公噸，主要產區以楠西、玉井、大內為主。

台南的番石榴爽脆多汁，具有特殊的甘味及香氣，深受貿易商青睞，外銷逾20年，去年首銷美國，2018、2019年外銷香港年量為581公噸、911公噸，今年截至10月外銷香港已達708公噸，外銷量持續成長。

另外，福農果菜運銷合作社理事主席林其福也建議政府成立番石榴專區及外銷供果園，輔導農民改善果園產銷環境、設施及統一管理用藥，建立產銷履歷，提升品質及數量，一起搶攻外銷市場。

台南農業局長謝耀清指出，農產品外銷為穩定產銷的重要一環，外銷暢通可以調節國內產銷，穩定市場價格。台南市農產品外銷儲運技術純熟且檢疫設備完善，未來更將建構農產冷鏈物流中心，提高農產品外銷儲運效能，穩定出口品質，以利於開發新興外銷市場。

(中時 )