情侶之間最重要的就是信任，若是其中一方說謊等同犯了感情中的大忌。日前有一名女網友表示，自己男友上個月和異性單獨出遊2天一夜，當男友在收拾行李時，原PO不小心瞥見男友將一盒「保險套」放入行李內，讓她崩潰發文求助，但許多網友看了都直搖頭勸，「趕快分手，離開吧」。

原PO在「Dcard」上發文指出，一個月前，男友表示要跟自己非常要好的異姓好友單獨出門旅遊，為期2天1夜，但就在男友收時行李時，原PO卻不小心看見男友將一盒保險套收進行李內，「我苦惱好久忍好久，可是我又不敢問他也不敢拆穿他」直說深怕自己問了，男友會表明自己愛的其實是那位異性好友而不是自己。

原PO也說自己現在想起來還是覺得很害怕，內心非常糾結到底要不要開口詢問男友此事，直說男友對自己很好，也很疼愛自己，所以男友今天這舉動讓她非常不解，「我想知道男生這樣是什麼心態」。

貼文發出後網友一面倒苦勸原PO「請妳離開他好嗎？為什麼談戀愛要這麼痛苦」、「傻到我不知道該說什麼了，到底怕他不愛妳幹嘛？被劈腿有比較好嗎？」、「妳快分手拜託」。也有網友直指原PO太單純「原來世界上真的會有你這麼笨的人，到底誰會讓男友單獨跟異性兩天一夜啦」、「為什麼妳可以接受妳男友單獨和別的異性去外面過夜啊，天啊，妳也太傻了吧」。

(中時新聞網)