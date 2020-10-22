縣道139線吸引各地重機騎士來急馳狂飆，景觀道路淪為著名出事路段，調查每每肇事主要都是超速導致失控跨越雙黃線違規駛入來車道，彰化縣政府將限速從每小時50公里，調降為40公里，21日起正式實施，彰化縣警察局執法首日計取締告發超速違規28件。

139線事故多，彰化縣警察局裝設固定桿測速器，半年來共計取締3000多件超速，是全縣10大測速桿排行榜第4名，但還是發生死亡車禍。今年5到7月，死亡和受傷、車損就累計63件，比去年同時期45件更多，路權單位彰化縣政府，決定將縣道139線大彰路自台74甲線路口至瑩光橋路段，調降速限。

執法首日，配合縣道139線調降路段速限為每小時40公里，警察局測速取締外，也結合警察娃娃、志工在現場宣導民眾勿超速、勿危險駕車、勿酒後駕車等交通安全標語，提醒民眾在該路段都能減速慢行。

彰化警方表示，21公里處已設置固定式測速照相機，除固定式測速照相以外，轄區彰化分局及交通隊也編排不定時、不定點移動式測速照相勤務，加強取締超速違規，以確保該路段行車安全。

彰化交通隊隊長林世明表示，新的速限規定首日計取締告發超速28件，與速限未調降前日平均取締件數比較，並未明顯增加，強調，取締處罰並不是目的，道路限速是以落實交通安全為首要，希望用路人都能遵守，保護自己及其他用路人安全。

(中時 )