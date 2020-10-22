環球科技大學強調，因應109學年度學雜費收入減少及收支嚴重失衡，該校調整薪資，無欠薪情事，僅剩8位教員尚在協商中。（環球科大提供）

針對台灣高等教育產業工會（簡稱高教工會）質疑「環球科大欠薪第3個月，教育部卻未拿出任何實際手段介入」，環球科大22日表示，因應109學年度學雜費收入減少及收支嚴重失衡，該校調整薪資，無欠薪情事，僅剩8位教員尚在協商中。

高教工會21日發布新聞稿指出，「環球科大欠薪到第3個月，改善訴求顯然石沉大海！教育部卻未拿出任何實際手段介入，頂多就『重罰』環球科大10萬元。但學校毫不裡會，教育部命令威信形同掃地？」

環球科大22日回應指出，該校教職員工與學校共體時艱，159位同意薪資調整，僅剩8位尚在協商中。該校九月間分別由校長及人事室主任，與尚未簽屬的同仁進行懇談，有6名教師不願接受協商。

校方表示，因應109學年度學雜費收入減少及收支嚴重失衡，該校為永續經營，進行薪資調整，教師學術研究費或職員專業加給調整為40％。

校方說，董事會已經善盡資金籌措及校務監督之責，校長及所有教職員工應該善盡校務經營管理的權責，感謝絕大部分願意共體時艱的同仁，薪資調整只是開源節流的工作之一，未來將持續落實各項改革工作，以力求環球科大永續生存與發展。

(中時 )