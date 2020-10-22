部份口罩開放自由買賣之後，華聯國際生技公司生產的設計師款口罩，攜手momo購物、yahoo購物、 pchome24、以及東森購物等國內電商四大平台，提供準備相約參加萬聖節活動的消費者，造型特殊的萬聖節口罩。

華聯國際生技公司總經理林暐倫22日表示，該款口罩由華聯生產，並由官方Beauty小舖代理銷售，這款日銷千盒的「Beauty小舖設計師款口罩」，在網路上也引起烈討論，首波從19日陸續開賣。

林暐倫指出，一盒十入，售價199元的「Beauty小舖設計師款口罩」，已與momo購物、yahoo購物、 pchome24、以及東森購物等國內電商四大平台結合，陸續開賣，以萬聖節可愛搞怪的圖案，結合了神祕紫色，要搶攻上班族OL的心，做為相約參加萬聖節活動的「萬聖節口罩」。

他說，華聯設計師款口罩開發的設計師款，就是要結合時事，或是特別節日，不定期推出各種圖騰，讓上班族OL可以用超Q設計師款口罩，療癒平時上班疲備的心，讓生活更有樂趣。

(工商 )