被譽為南台灣年度最重要食品產業內需消費平台的高雄國際食品三展，22日起，一連在高雄展覽館展出4天，在今年上半年累積的消費能量聚焦之下，預計將吸引上萬名專業買主以及參觀人潮。

由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」、外貿協會與展昭國際共同主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」、以及外貿協會主辦、台灣清真產業品質保證推廣協會協辦的「高雄國際清真產品展」等三大展覽，22日開幕，並展開一連四天的展出。

外貿協會董事長黃志芳在開幕典禮致詞指出，同時在高雄展覽館舉辦的這三項大展，在疫情之下，仍如期辦理，不僅以食品結合製造與周邊設備，提供產業上下游供應鏈，更積極拓銷新南向、中東及南台灣清真市場，可說是南台灣年度最重要的食品產業內需消費平台。

他說，今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，國內買氣遞延，經過上半年累積的消費能量，將再聚焦於高雄展覽館的三大展覽，預計將吸引上萬名專業買主以及參觀人潮。

除了高市府與在地業者設立「高雄海味專區」及「高雄物產館」2大主題館展出，東元集團安心食品也在現場展售融合在地食材的新產品，顯示此一展覽對於拓展南部餐飲市場的重要性。

外貿協會表示，國內指標性參展大廠，包含食品類金門酒廠、台灣菸酒、好帝一牛頭牌沙茶醬、以及京都念慈庵；餐飲設備類三麥烘焙機械、和偉志飲水設備等，各式專業的飯店、烘焙及餐飲設備，協助業者搶先布局。

外貿協會說，除了在地特產眾星雲集，此一展覽更匯集多元異國美食，讓國人不用出國，也能品嘗異國美味，舉凡中南美洲友邦館的瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜咖啡、非洲邦交國史瓦帝尼館的牛肉、蜂蜜與果醬、新南向國家越南的特色雀越島茶、以及馬來西亞的椰糖，一直到德國葡萄酒、與比利時啤酒等，都能在現場洽詢選購。

(工商 )