機構件廠安力-KY（5223）無擔保可轉換公司債（CB）完成定價，轉換價為75.8元，以前三個交易日平均收盤價72.2元計算，相當於轉換溢價率達105％。

安力-KY22日成交量達608張，以72.5元作收。

安力-KY主要客戶為散熱廠，且為蘋果供應鏈，今年9月營收以2.21億元創下單月營收新高紀錄，月增12％、年增60.7％；累計第三季營首破6億元，達6.22億元，同步刷新單季新高紀錄，季增11.87％、年增50％；今年上半年，安力-KY已經繳出每股盈餘2.66元成績單。

(工商 )