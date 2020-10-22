安力-KY CB定價75.8元 轉換溢價率105％ 16:302020/10/22 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 機構件廠安力-KY（5223）無擔保可轉換公司債（CB）完成定價，轉換價為75.8元，以前三個交易日平均收盤價72.2元計算，相當於轉換溢價率達105％。 安力-KY22日成交量達608張，以72.5元作收。 安力-KY主要客戶為散熱廠，且為蘋果供應鏈，今年9月營收以2.21億元創下單月營收新高紀錄，月增12％、年增60.7％；累計第三季營首破6億元，達6.22億元，同步刷新單季新高紀錄，季增11.87％、年增50％；今年上半年，安力-KY已經繳出每股盈餘2.66元成績單。 (工商 ) #安力-KY #CB #定價 #轉換溢價 #機構件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》運動器材動起來 聯德控股-KY今年EPS拚逾8元 12:152020/10/22 財經 《其他股》明安喜迎旺季 明年營運會更好 10:332020/10/22 財經 《其他股》汽車輪圈明年量產 波力-KY營運快轉 07:432020/10/22 財經 花旗攜手芥菜種會 投入青年就業培力 04:102020/10/22 生活新聞 波力-KY明年營運看悄 今日股價上漲 10:272020/10/22 財經 世界不永續來了！ESG不能只是口號 04:102020/10/22 產業特刊 食安會報逾1年未召開 監院昨正式函查 15:382020/10/22 政治 寄養機構兒少 5成患有終身精神疾病 12:082020/10/22 健康 未滿18歲無照騎車 北市有人犯下38次 14:402020/10/22 寶島 F奶網紅曝陪睡價目表內幕 爆淫媒不會找潔哥、米砂「頂級客愛的是她」 15:002020/10/22 娛樂 財經熱門新聞 脫鉤大選？美元崩潰快了 專家洩暴殺35％時機 - 要聞 華為急了！驚恐川普又狙殺 遊說北京出手救 - 財經 川普怕TikTok有理由 好萊塢級短片對手只撐半年就收攤 - 財經 幫特定大戶搶股票 金管會恐對康和證開罰 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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