後疫情時代，各世代網路消費更趨頻繁，相對地也更重視自己的居家生活，為滿足龐大消費需求，全台最大即時外送平台 foodpanda積極布局生鮮雜貨外送市場，更自生鮮零食、生活用品拓展至美妝、居家零售等多元商品的外送服務。foodpanda22日宣布深受年輕族群喜愛的MUJI無印良品獨家上架，即日起透過foodpanda 平均30分鐘就能將高達20個類別、近500項高質感日系單品一鍵送上門，10月23日至10月29日止還可享單筆訂單8折優惠，最高可折抵60元。

疫情催化宅經濟，也讓外送服務不斷進化，foodpanda善用內部數據發掘合作商機，觀察生鮮雜貨外送專區數據，前三大熱門品類依序為生鮮食材、零食飲料和沐浴用品，隨著合作店家類型越趨多元，更發現女性美容用品及家用商品有龐大的潛在需求。為了搶攻不同女性族群的心佔率，foodpanda與MUJI無印良品獨家合作，鎖定平台上追求高質感生活的女性族群，不僅將攜手MUJI無印良品共拓商機，平台也能觸及到更多元的消費族群。

MUJI無印良品於生活中各個面向提供不可或缺的實用商品，雙方合作前，foodpanda分析平台數據提出建議銷售清單，期望上架最符合需求的選品，而MUJI無印良品也特別針對產品外送過程的品質把關及退換貨流程進行討論，承諾一起把高品質商品透過高品質服務外送上門。截至2020年10月，MUJI無印良品全台總計有52間店鋪。此次率先展開foodpanda外送服務的門市以北北基為主，包含松山車站門市、南港門市、景美門市與基隆門市等4間門市，未來不排除在合適的店舖導入foodpanda外送服務以滿足更廣大的消費需求。」

MUJI無印良品獨家上架foodpanda，讓消費者從頭買到腳，從客廳買到廚房、浴室及客房，提供20個類別、近500 種商品，涵蓋家用品、食品、文具、掃除用品、包包、襪子和旅用小物等熱賣明星商品，其中包含了熱銷排行榜TOP 10之可依據個人喜好變換筆芯色彩、粗細及筆管的自由換芯膠墨筆系列、由台灣在地生產製作的即食迷你拉麵、獲選MUJI無印良品店員票選真心推薦必買商品的軟質聚乙烯收納盒，可多用途拿來收納衣服、玩具及食材，還有深獲小資男女好評的上班新神器- USB桌上型風扇等眾多熱賣明星商品，未來在foodpanda 平台上均可一鍵點購即時送上門。

MUJI無印良品在foodpanda獨家上架，自10月23日至10月29日止，foodpanda提供限時專屬8折優惠，消費者輸入優惠碼「52MJ」單筆訂單享8折優惠，最高可折抵60元，數量有限，每個帳號限用一次，歡迎喜歡MUJI無印良品的消費者動動手指，輕鬆點綴專屬好感日常。

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