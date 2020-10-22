台灣今年面臨40年來降雨最少的1年，其中，曾文水庫蓄水率於22日跌破3成，達「嚴重下限水位」。台南市長黃偉哲22日上午表示，若11月仍無任何雨水進帳，12月有可能實施減壓供水；南水局也說，將會做最壞的打算、最好的準備。

曾文水庫蓄水量22日跌破3成，剩下1億4000萬立方公尺，與烏山頭水庫合計約2億立方公尺。農田水利署嘉南管理處管理組長黃義銘說，農業灌溉方面，嘉南灌區二期稻作預計11月上旬結束灌溉，屆時曾文水庫與烏山頭水庫約僅剩1億6000萬立方公尺的水量。至於明年一期稻作、秋冬雜作是否休耕、停灌？黃義銘稱，將於10月底汛期結束後，與中央檢討研擬。

黃義銘也說，當水庫達「嚴重下限水位」時，農業、工業、民生供水將稍微調整。根據《曾文水庫運用要點》規範，當蓄水量達嚴重下限時，家用及公共給水，將按基準供水量的80％供應，而農業用水與工業用水量，則按基準供水量的50％供應。黃義銘表示，曾文水庫系統中，農業用水每年約供9億噸、工業用水約2700萬噸、民生用水約1億2000萬噸，將依比例減量。

為因應缺水危機，南水局今年7月與中央氣象局、台水公司、農政單位與縣市政府密集合作，進行水源跨區調度。

截至21日為止，南化水庫蓄水量尚有8795萬噸（蓄水率96.9％），阿公店水庫有1514萬噸（蓄水率99.4％），配合現地降雨及實際供水需求，機動引取旗山溪水源至水庫蓄存。南水局指出，今年迄今就引了1.31億噸水量進入南化水庫，相當約1.45個南化水庫的蓄水量，大大發揮水銀行的效果。

南水局指出，時序進入枯水期，各地川流水都將逐漸降低，南水局將會做最壞的打算、最好的準備，精準管理調度水源，與各水庫管理單位合作，控管好每一滴從水庫出去的水，同時也呼籲民眾節約用水，共體時艱。

(中時 )