德國的衛生紙和消毒劑的銷量正快速飆升，民眾以倉庫老鼠(hamstering)的方式進行搶購，該詞意指在找無辦法之際以鑽地洞方式無助地找解方。

德國統計局官方在推特表示，倉鼠式搶購又開始了。德國為歐洲第一大經濟體，目前疫情發展趨勢相當不利。

統計局在另一聲明中指出，上周(12日~17日)衛生紙銷售較此波疫情前水準飆升89.9%，另外消毒劑增加72.5%，肥皂增加62.3%，需求都很高。另外麵粉銷售增加28.4%，酵母增加34.8%。

德國在防疫工作上一般認為做得比英國和法國好，但是上周開始出現確診數急遽上升。周四最新報出新冠確診破萬人。

在上一波疫情期間，四月發布的數據顯示，在預期出現封鎖和隔離措施之前，民眾會囤積日常必需品，導致二月的零售銷售超乎預期的高。

另外，周四德國調查機構GfK發布新數據，德國11月的消費者信心預計將下跌，GfK調查的前瞻消費者信心指數，將從10月的負1.7點來到11月的負3.1點。大約有四分之三的消費者表示，新冠疫情造成重要和非常重要的威脅，有一半消費者擔心和非常擔心自己個人的未來。

GfK專家表示，夏季消費者信心的復甦已經退去，正在造成消費氛圍的暴跌。

(時報資訊)