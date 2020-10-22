宏碁(2353)今天舉行台灣區的新品發表記者會，董事長陳俊聖今天表示，目前NB/PC的供需落差仍然很大，需求持續大於供給。來自政府及教育市場的訂單，一直不斷，並且客戶是先付錢。造成供需失衡，主要是上游零組件供應商的資本支出若是很大，必須考量使用年限，但外部不可控的因素太大。

陳俊聖表示，目前PC/NB出貨最大的壓力，還是來自於供應鏈，宏碁持續將主要零組件先準備好，最近客戶已經是直接打電話給我催貨。在因應市場強勁需求的同時，宏碁也透過創新，提供新的生活體驗，刺激市場需求。

宏碁今年營收動能強勁，9月單月合併營收達295.15億元，創72個月來新高，月增8.2%，年增21.3%；第3季自結合併營收為800.29億元，創23季新高，年增27.3%，累積今年前9月合併營收為1944.85億元，年增12.6%。

宏碁今年營運表現亮眼，包括泛美地區營收成長，3大產品線方面電競產品、Chromebook、商用筆電營收都有2位數的成長。陳俊聖強調，面對PC/NB極端需求，供應端在可見的未來仍無法解決。

(時報資訊)