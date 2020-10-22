亞太電(3692)今日5G風光開台，3.5GHz與遠傳共網共頻20年，並以自建方式積極拓展28GHz業務，也成為首家提供28GHz業務的電信業者，談到亞太電一路走來，董事長呂芳銘坦言，最感謝3個人，即郭台銘、蔡明忠以及徐旭東。

亞太電一路走來，董事長呂芳銘表示，最感謝3個人，首先就是鴻海(2317)集團創辦人郭台銘，再者就是台灣大(3045)董事長蔡明忠，在4G時代雙方的合作很愉快，最後是目前5G的合作對象，遠傳(4904)董事長徐旭東，感謝他的策略眼光，雙方在三共合作，就是共網、共頻、共構。

亞太電資費設計的5G資費和三雄幾乎無異，成為今日開台市場最關注的焦點之一，董事長呂芳銘表示，市場普遍解讀5G資費過高，主要是因為台灣的4G幾乎已經走到「殺頭價」，舉例來說，以護國神山台積電(2330)來說，就是透過不斷的投資來提升實力，同樣角度來說，假設電信業的ARPU可以回到499元之亂前，則狀況一定會比現在好，資費設計是一個平衡，現在因為5G產業還沒有這麼成熟，但隨著電信業有更多的投資可以投入建設下，會形成一個良性的循環，消費者將會有更好的體驗，就會更願意步入5G。

亞太電在5G網路上，以自建方式積極拓展28GHz業務，初期28GHz部署站點將聚焦人口稠密區與特定區域應用服務為主，企業用戶部分，主要運用於企業專網，日前與封測大廠合作智慧製造專案即是一例，整合AGV無人搬運車、MR應用，建立高度人機協同與高效作業環境，其他專網服務已陸續於半導體業、石化業、封測業等領域導入。個人用戶方面，跨界攜手超商業者萊爾富，運用FWA(Fixed Wireless Access，固定無線接入)傳輸方式，將28GHz毫米波訊號轉成上網熱點，不限亞太電信用戶，無需更換5G手機。

(時報資訊)