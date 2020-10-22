根據路透社分析，因中西部等地區的疫情急升，周三美國六個州的新冠肺炎單日新增死亡病數創下新高，促使政府對居民、學校與企業實施新的防疫措施。

路透社調查指出，愛荷華、明尼蘇達、蒙大拿、堪薩斯、夏威夷與威斯康辛等6州的新冠肺炎單日死亡人數創下新高。威斯康辛、伊利諾、肯塔基、科羅拉多與俄亥俄州的單日新增確診數創新高。自8月以來，美國因感染該病毒而住院的患者人數，在周三首次達到40,000人大關。

威斯康辛州長Tony Evers周三發布聲明向民眾呼籲，他表示：「各位，請待在家裡，請幫助我們保護社區免於這種高傳染性病毒入侵，並避免給我們的醫院造成更大壓力。」

目前為止，這場大流行病已在美國奪走逾22.1萬人的生命，並導致數百萬人失業。過去7天，美國每日平均有734人死於新冠肺炎，但仍遠低於4月疫情達到高峰時的每日平均2333例。民調顯示，川普對這場疫情的處理方式，使其連任的前景受到打擊。

(時報資訊)