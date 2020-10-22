新黨主席郁慕明今天表示，蔡英文總統的弱點在兩岸政策，少數人自以為奉行「親美、抗中、仇中」策略，能給台灣帶來安定繁榮，其實正好適得其反。郁慕明說，既然和民進黨政府無法對話，「我們也找個時機，發動百萬人上街，主題就叫：反戰運動、追求和平。」

大陸中央今天在釣魚台國賓館舉行「紀念台灣光復，推進祖國統一」紀念台灣光復75周年學術研討會。為何在大陸舉辦紀念台灣光復活動？特地從台灣飛到北京參會的郁慕明表示，沒有上一代祖輩父輩八年的浴血對日抗戰，哪有後來的台灣光復？

郁慕明表示，在民族的發展過程中，少數人自以為親美、抗中、仇中，能帶來安定繁榮，其實正好適得其反。在目前台獨氣氛高漲的台灣社會，插上統一大旗，維持統一的火種存在，雖然人單勢孤，「相信星星之火可以燎原。」

「蔡英文的弱點在兩岸政策，應該讓台灣鄉親知道，到底是哪些人在傷害台灣權益？」郁慕明表示，「以其人之道還治其人之身，蔡英文、賴清德，這些民進黨人當初是靠街頭運動起家的，既然統派人士和他們無法對話，我們也找個時機、找對題材，發動百萬人上街。」

郁慕明建議，題目就定為「反戰運動、追求和平」，他想告訴年輕人，蔡英文企圖挑起兩岸戰爭。「台灣年輕人只會嘴上說說，大陸打過來要如何應對，我們必須灌輸年輕人戰爭的可怕，應努力追求兩岸和平才是正途。」

(中時 )