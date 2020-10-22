晶睿（3454）22日發表全新iNSIGHT系列開放平台產品，包含半球型攝影機FD9392-EHTV-O，以及AI-box邊緣運算裝置IE9111-O。iNSIGHT系列遵循為安防解決方案打造共通標準平台的國際開放安防聯盟（Open Security & Safety Alliance, OSSA），象徵打破網路安防既有框架，並提供更多影像附加價值以及深度洞見。此系列兩款新產品也實踐可在實體安防產品中採用開放式平台的未來，促使系統整合商、軟體開發商以及終端使用者共同創造開放、高效和智慧化的影像應用時代。

iNSIGHT系列產品採用高通晶片（SoC），可讓裝置配備更強大的機器學習以及邊緣運算能力。為強調其先進的通用性以及彈性部屬的兩大優勢，此系列也搭載由Bosch博世旗下新創公司Security & Safety Things開發的物聯網平台系統，標榜Android開放原始碼軟體架構，讓使用者和系統整合商可直接下載各種具備智慧影像分析技術的應用程式 App 至半球型攝影機 FD9392-EHTV-O。對於既有安防系統，系統整合商可將應用程式即時下載至 iNSIGHT 系列的AI-box邊緣運算裝置IE9111-O進行運算分析，擴充升級一般網路安防系統至AIoT智慧安防系統。

(工商 )