2026年接軌大魔王會計IFRS17，壽險業將「難過錢關」？金管會主委黃天牧22日在立法院表示，接軌國際不是要讓保險公司倒閉、做不下去，強調制度一定會本土化，採用的參數與利率，將配合台灣有許多高利率保單的狀況，黃天牧直白的說：「我們不會好像很白痴，什麼事情都不調整」，一定會讓保險業不要花太多成本，逐步接軌。

立委費鴻泰在財委會質詢時表示，因為有新冠肺炎及全球經濟景氣變化，要求金管會應考慮逐步接軌IFRS17，在高利率保單需增資的部分，應可再延3年或4年，即2030年再增資，讓保險業有足夠時間因應，降低衝擊，黃天牧當時承諾會依此建議研議。

黃天牧隨後在受訪時表示，國際是2023年接軌，台灣已延後三年才上路，同時台灣在2000年就進入低利率環境，壽險公司已努力降低保單資金成本，有大型公司已有效降低，接軌「沒有想像中嚴峻」。

黃天牧強調仍是會維持2026年1月1日接軌，但期間金管會努力與會計研究基金會、IASB（國際會計準則基金會）爭取，在台灣適用的利率上能再加碼，他說：「加碼的利率多，基本上增資的比率就會降低。」

黃天牧並以台灣的外匯價格變動準備金為例，這在會計準則上也是不允許的，但金管會若認為在監理上有需要，可用法律去排除會計原則適用，「我今天坐金管會主委的位置，推動接軌是希望保險業的清償能力制度能可長可久，不表示接軌後，就要讓保險業產生很大影響，我不會願意發生這種事情，但必要的付出還是需要的。」

他表示，不能讓有些壽險公司抱持觀望、僥倖心態，所以台灣當然還是要接軌IFRS17，可是金管會絕不會像很白痴一樣，什麼事情都不調整，就讓大家去接軌，還是會考慮台灣的環境，監理機關是要扶助產業發展，不是要讓產業遇到瓶頸過不了。

(工商 )