連接雙北的中正橋自5月開始進行改建工程，但22日上午8時許驚傳有工人意外墜河，警消獲報後立刻趕到現場並展開搜索，沒想到11時許卻意外在溪邊左岸找到一具女浮屍。

根據《ETtoday》報導，13日曾有民眾報案稱一名年紀約30多歲女子在中正橋台北端跳水輕生，當時警消苦尋未果，沒想到卻在22日搜救失蹤工人時找到了女子遺體，後續事宜將交由轄區廈門派出所處理，並通知家屬。

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(中時新聞網)