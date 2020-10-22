好市多19日公布油價，比到中油、台塑加油約每公升便宜約3元。（圖擷自好市多app)

好市多成立第2家加油站，10月19日在台中試營運，由於價格遠比市售便宜，民眾反應超熱烈。不過有人好奇，好市多油價比中油、台塑每公升便宜3元，這樣有賺嗎？內行消費者揭暗黑理由，成本價加油，根本打中台灣人貪小便宜的致命點，只要會員費收得多就賺回來了，根本不會虧錢。

原PO在PTT發文說，看到好市多台中加油站的新聞，加油竟比中油、台塑加油站每公升便宜3元，他懷疑這樣有賺嗎？如果還有賺，那不就代表中油台、塑賺更多？如果只是打平甚至虧本，那是開心酸的嗎？

根據中油19日公布最新油價，95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.3元。好市多同日公布的油價，95無鉛汽油每公升20.7元、98無鉛汽油每公升22.3元、超級柴油每公升17.9元，兩者零售價格約差3元。

好市多油價為何敢買這麼便宜？網友分析，「不用請加油員+成本價誘你來costco消費」、「會費1350，1公升省3塊錢，450公升就回本了」、「有車的人通常消費額也比一般機車族高」、「開車去一趟好市多，五千塊是起碼的，成本價加個油，根本命中台灣人貪小便宜的致命點，禮拜天排到爆」。

有網友指出，自己曾在加盟中油加油站工作過，那價錢的確就是成本價。他說，加盟站都是賺1公升3元而已，工讀生費用就占營收一半，每個月還要扣掉幾百萬機器的折舊。

好市多目前只在中壢和台中有加油站，北台中分店是本月19日試營運，是一座全自助加油站，可同時容納24台車一起加油，但限用銀行聯名卡和好市多購物儲值卡，不能用現金！

(中時新聞網)