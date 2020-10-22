台中市議員陳世凱22日教育文化委員會業務質詢時，針對九德國小教育資源、烏日聚奎居開放進度、大肚游泳池開放時間爭議提出質詢；要求市府承諾，盡快尋求解決方法，年底前讓聚奎居的美輪美奐，重現在民眾眼前；並建議市府可以參考公車收費方法，建置智慧售票機等等，解決民眾與營運單位的難點。

陳世凱指出，原縣區教育資源落後於市區相當嚴重，烏日區九德國小將近1200名學生，在台中市小學的規模中名列前茅。然而九德國小卻沒有活動中心供師生利用，而目前該國小活動中心規畫的先期計畫卻遭到市府擋下，十分不合理。陳世凱認為，市府應該專案列管，盡速弭平原縣區與市區的資源差距。

陳世凱說，過去烏日聚奎居洋樓雖具文資意義，卻年久失修、殘破不堪，因而爭取修復，現在聚奎居已經修復完成可望成為當地重要的人文景觀，卻遲遲無法開放供民眾參觀。細觀原因，竟是聚奎居旁邊，原稱「小聚奎居」未納入修復而遭拆除後，未為整平、碎石裸露，因其安全疑慮，不敢開放。

陳世凱認為，這樣的小小的問題造成營運障礙，市府對聚奎居的修復可以說是功虧一簣。他強調，市府經費不足以整地沒有關係，仍然可以思考許多不一樣的解決方案，例如用簡單的帆布、鐵板彩繪，做地景佈置。市府已經花了6000多萬整修，只差這一步，如果這時候市府不願出面，就是為德不卒了。

陳世凱表示，大肚、烏日、龍井地區，要設置運動中心其實非常困難，那麼既有的運動場館維護就非常重要，然而大肚游泳池設備卻很老舊，他要求市府能多花一些心力，在一個月內提出整修的計畫，改善大肚游泳池的設備。

另外，陳世凱接獲民眾陳情，民眾於運動局官網上顯示大肚游泳池的開放時間入場，卻被拒於門外，因其實際上除寒暑假，其他時間僅開放給營運單位內部使用。但是經過了解，營運單位在必須雇用救生員的情況下，無力負擔售票員的配置，才會選擇減少開放時間，這部分市府應該幫忙，因為大肚區的營運確實不容易。

(中時 )