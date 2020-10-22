109年全民運動會今日圓滿落幕，台中市代表隊展現傲人實力，勇奪57金、51銀、46銅，以總積分184.5分，獲得全國第一名總統獎，創下三連霸紀錄。其中在水上救生競賽獲得13金、7銀、1銅為最多，並破4項全國紀錄；此外，蹼泳項目也破5項大會紀錄，含4項全國紀錄；健力項目破6項大會紀錄，含1項全國紀錄，展現團隊默契與亮眼表現。

台中市運動局表示，這次遴選優秀選手組隊參加28項競賽，隊職員人數高達947位，展現良好團隊實力，勇奪57金、51銀、46銅好成績，連續三屆榮獲全國第一名總統獎；水上救生競賽項目，選手王星皓、葉亞書、何品莉等人共破5項大會紀錄、4項全國紀錄；飛盤項目，台中市在冠軍戰打敗桃園市，取得史無前例的三連霸冠軍，成功開啟飛盤運動王朝。

此外，健力項目進帳2金、1銀、3銅，包含63公斤級選手吳惠君破3項大會紀錄、含1項全國紀錄，120公斤級選手楊森破3項大會紀錄；蹼泳競賽部分，由陳俞蓉、李如羿、何品莉、王宥絜等人破5項大會紀錄、4項全國紀錄；此外，拔河部分也拿下男子組室外賽640公斤、680公斤與女子組室內賽500公斤冠軍，共奪3金、3銀、1銅佳績。

運動局長李昱叡強調，全民運是很好的運動交流機會，台中市代表隊選手投入生命熱情、卯足全力角逐金牌，爭取傲人成績與榮耀，所有選手、教練及各工作團隊功不可沒，是最大功臣。

(中時 )