台積電一向被譽為護國神山，沒想到竟成接待中心賣預售屋的慣用招呼語！一名想在台南置產的網友表示，他去一間接待中心看預售屋時，門口竟用紅單貼著「轉讓教學」，而代銷小姐「身家調查」的口氣，又不斷強調台積電買家很多人一次都是買3、4戶，讓他不禁納悶，貼文詢問大家「現在的房子是都蓋給投資客嗎？」

原PO在臉書《靠北建商2.0》貼文發問，現在台南是都蓋給投資客嗎？他到東橋看預售屋的案子，腳都還沒踏進去接待中心，就看到正門玻璃門上，顯眼處貼著紅單「轉讓教學」，讓他驚訝不已。

後來他進到接待中心，代銷小姐都跩的跟什麼一樣，還先對他做身家調查，並詢問職業，他回說是工程師後，她又追問是台積電嗎？他回說不是後，代銷小姐卻回他，我們這裡很多醫生和台積電工程師在買唷，並加重台積電三個字，而且很多人一次都是買3、4戶的。讓他感到十分疑惑，詢問大家，「東橋現在一坪要近30萬，台南房價真的回不去了嗎？」

許多網友紛紛聲援原PO，爆氣狂批「每次看房都被強調社區都是高知識份子，變成話術了嗎？」「放屁，台積電也沒辦法一次買三四戶，除非all in」、「台積電比較香就是！」、「竹苗區的房子也是啊，強調附近都是工程師、醫師、律師、老師買喔，哪來那麼多師啊」、「看到新聞一直播放排隊買房的景象，就覺得他們真的急了，真的這麼熱還需要一直投放媒體嗎」、「所以他是想強調他們的產品是拿來投資用的嗎，奇怪，對自住用的買家來說，這類話術應該是大忌吧」、「銷售也不要把台積電工程師的客戶當凱子，房價在台南已經不合理了，在地打拼的年輕人都買不起！大多都是口袋深投資客」。

不過，也有人妙回，教原PO如何反擊，「跟她說台積電工程師有什麼了不起，林北台積電股東」、「我不是台積工程師也不是醫師 但我是威利彩得主～」、「你沒回他，那麼好賣還沒賣完喔！」、「是工程師就要問他，很多是多少，拿出數據來，別再用幻想來溝通」、「唬爛居多，真賣那麼好，根本不用請人銷售了」、「這就是代銷千篇一律的話術啦，先讓你感覺有醫生跟台GG當鄰居，身分地位馬上提升，等真正入住後鄰居都是…」、「現在全台都是投資客炒房喔，尤其是小房數的，因為工業用地太貴了，資金先往小房套房，再賺年輕人一大手。每間都說完售，搶手，醫生律師老師工程師，就是不敢說『法師』。」

(中時新聞網)