衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心22日提前歡慶農曆九月初九重陽節，舉辦「重陽敬老～愛要大聲說出來」活動，安排寫信收件環節，長者們聽到家人寫給自己的信件，開心不已更是感動落淚。

鑑於國人較不善表達並將愛說出口，邀請長者家屬，將心中想對長輩說的話，以及愛與感謝、回憶等，藉由寫信方式勇敢表達。

活動主辦人、護理師黃雅祺表示，雖然初期有家屬反應這是相當困難的任務，但經多次連繫、鼓勵下，家屬們陸續動筆寫下給自己家人的一封信，密封後交由給工作人員，再於「重陽敬老～愛要大聲說出來」活動中，由護理師轉送信件。

22日長者們收到家人寫的信件，驚喜連連，在工作人員陪同拆信、朗讀信件內容時，多位長者更是難掩喜悅之情、眼角泛淚，相當感人。此外，部立苗醫北苗市場日照中心更利用長者照片，客製化印製專屬揹袋贈與長者們。

部立苗栗醫院院長李明輝表示，承傳九九重陽節尊老、敬老、愛老、助老的文化，同時鼓勵民眾，要珍惜與家人相處的時光，生命短暫，愛要大聲說出來。

「愛要大聲說出來」信件朗讀過程中，長者紛紛感動落淚、拍手。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

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