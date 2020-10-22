「醫師，我的腳都很冰冷，走一點路就會痠痛，得停下來休息。」老太太捶著腿抱怨著。

(圖/照護線上提供)

聽完描述，黃柏森醫師便為老太太量測腳背的脈搏，因為這些都是下肢血管阻塞的典型表現，屬於心血管的治療範疇，但因為民眾對此疾病的認識不足，誤以為是關節或筋骨的問題而錯失治療的黃金時期。

奇美醫院心臟血管內科黃柏森醫師指出，導致下肢血管阻塞的原因主要是動脈粥狀硬化，也就是膽固醇堆積在血管壁，血管管徑愈來愈小，使得組織無法獲得充足的血液供應而產生各種症狀。

(圖/照護線上提供)

未即時治療，恐怕要截肢

黃柏森醫師解釋，除了足部冰冷、腳麻以外，下肢血管阻塞進展到中度時會以「間歇性跛行」來表現，也就是在行走一段距離後便感到腿部痠麻、疼痛、無力，必須停下來休息才能繼續行走。隨著疾病惡化，行走距離將愈來愈短。尤其是天氣較冷的時候，血管收縮，這些症狀會更加明顯。

隨著血管阻塞程度變高，腿部缺乏養分供應將會導致持續性的疼痛，且一旦受傷，即使是很小的傷口也會難以癒合；若未即時治療，皮膚將缺血壞死，而變成紫黑色，甚至併發感染而需要截肢處理。

身為醫師，最不樂見的就是截肢，因為截肢不僅影響患者外觀、行走功能、工作能力，此外，截肢後死亡率在一年內高達34%，對家屬的心理與經濟皆是很大的負擔。

治療下肢周邊動脈阻塞，三高務必控制達標

黃柏森醫師說明，下肢血管阻塞、冠狀動脈阻塞、中風皆屬於血管阻塞的疾病，面對各種血管阻塞，務必將糖尿病、高血壓、高血脂嚴格控制，並視情況搭配使用預防血栓形成的藥物，並且定期回診追蹤調整用藥。

而針對民眾常詢問的促進血液循環的健康食品，不論是國際治療指引或是臨床經驗都覺得治療反應不一，只能當作附加治療，民眾務必還是需要找尋專業醫師並配合醫師處方用藥。

(圖/照護線上提供)

如何預防下肢周邊動脈阻塞？

黃柏森醫師再次強調，患者務必按時服藥，好好控制糖尿病、高血壓、高血脂，可以有效降低下肢血管阻塞的風險。適度的行走復健能夠改善下肢血液循環，也能刺激側枝循環血管增生。

此外，氣溫較低時，血管容易收縮使症狀惡化，因此要多多注意保暖。由於糖尿病患者大多合併神經病變導致感覺遲鈍，平日須留意足底及腳指頭皮膚的狀況，若有傷口便需謹慎照顧或就醫，以免感染惡化，甚至截肢。

黃柏森醫師提醒，因為民眾對於下肢血管阻塞較不熟悉，容易延誤就醫，甚至拖到腳趾發黑，此時治療難度很高效果也較差，因此呼籲民眾要對腿部冰冷、痠麻、疼痛提高警覺，及早就醫、及早治療。

血液循環不佳的組織容易出現不易癒合的傷口，若發現足部傷口超過兩周仍未有癒合跡象，便須檢查是否有動脈阻塞或靜脈疾病的問題。

(中時新聞網)