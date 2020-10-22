港星蔡少芬頂著香港小姐季軍的光環出道，並陸續演出《珠光寶氣》、《天地豪情》、《金枝慾孽貳》等戲，她近年則以宮廷劇《後宮甄嬛傳》再爆紅，親民的蔡少芬平時樂於在網上分享日常，而她今（22日）就在網曬出與好姊妹陳法蓉在廣場跳舞的短片，雙姝玩得不亦樂乎。

蔡少芬與同為港姐出身的陳法蓉是著名的姊妹淘，雙姝今則戴著口罩、鴨舌帽，低調現身公園，只見蔡少芬拉下口罩，大方秀出發光素顏，47歲的蔡少芬肌膚白皙、五官俏麗，完全不見歲月在她臉上留痕跡。

同時，蔡少芬和陳法蓉也跟著民眾跳起廣場舞，兩人開心手拉手、轉圈，展現絕佳默契，雙姝最後還對著鏡頭放送飛吻，互動超有愛，蔡少芬也在網上留言，暖心和陳法蓉喊話：「愛愛愛！大家相親相愛愛愛愛」。

蔡少芬深夜曬超近自拍。（圖／取材自蔡少芬微博）

不吝嗇分享生活日常的蔡少芬，今凌晨也在網上曬吃串燒照，蔡少芬大方超近自拍，絕美膚質和白皙肌膚全都露，蔡少芬絕佳的好狀態一點都看不出是三個孩子的媽。

(中時新聞網)