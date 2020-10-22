東元(1504)表示，今年台灣農漁業出口受到疫情衝擊，東元推出漁業專用水車的九溝馬達，協助養殖業節能降低成本，並加速農漁會產業升級。而九溝馬達也在今天舉辦的「2020高雄國際食品展」展出。

東元指出，集團會長黃茂雄關心農漁業，多次親自帶領東元團隊走訪南台灣，深入了解農漁民的需求。黃茂雄發現，不少養殖漁業水車組仍然使用耗電量高的IE1馬達，使用壽命也相當短。雖然在政府補助下，部分已轉換成節能馬達，惟因一般廠商未能在產品設計時考慮養殖使用條件，因此，馬達的使用壽命相當短，造成養殖漁戶困擾。

東元自主研發的九溝馬達為水車增氧設備專用，關鍵部組所採用的不銹鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，可讓馬達使用壽命更長，購置成本可於半年至一年回本。根據統計，台灣水產養殖業至少有100萬台增氧機，若全數從IE1馬達升級成IE3高效率馬達，一年可節省50萬噸的碳排放量，相當於1272座大安森林公園碳吸收量。

東元董事長邱純枝表示，東元決定以高效能馬達協助養殖漁業的生產模式升級，除了要讓漁民朋友們節電有感外，更延長使用年限至少3年，達到環境永續的目標，也幫助養殖漁業提高經濟效益。另外，東元也展出多種應用於食品機械設備的馬達，包括不鏽鋼馬達、鑄鐵殼馬達、單相鐵板殼馬達，為相關產業提供更加穩定和更高的生產效率。

今年因疫情影響，宅經濟大爆發，冷凍食品訂單大增，供應商家對於儲放空間的需求提高，商用冰箱功能的多元化更顯重要。東元這次也在食品展中展出商用變頻冰箱，導入直流變頻技術，省電效益可達到40％以上，可回收70％出風提高冷卻效率，達到節能效果。

(時報資訊)